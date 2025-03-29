В Рязани у многоэтажки на улице Костычева заметили машины экстренных служб

Отмечается, что снимок сделали в субботу, 29 марта. По данным очевидцев, на месте работает МЧС и скорая."Ужасно пахнет гарью, что горит?" - написал автор.