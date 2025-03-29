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В Рязани у многоэтажки на улице Костычева заметили машины экстренных служб
Отмечается, что снимок сделали в субботу, 29 марта. По данным очевидцев, на месте работает МЧС и скорая."Ужасно пахнет гарью, что горит?" - написал автор.

В Рязани у многоэтажки на улице Костычева заметили машины экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор».

Отмечается, что снимок сделали в субботу, 29 марта.

По данным очевидцев, на месте работает МЧС и скорая.

«Ужасно пахнет гарью, что горит?» — написал автор.