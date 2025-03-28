В Рязани труженице тыла исполнилось 102 года

Рязанку от имени главы горадминистрации Виталия Артемова поздравил префект Октябрьского района Кирилл Горелов. Он вручил женщине поздравительный адрес, цветы и подарок. Отмечается, что Александра Чепурнова родилась в деревне Гремучка Петровского района Тамбовской области. Работала в колхозе. Во время Великой Отечественной войны копала окопы. В 2006 году переехала жить к дочери в Рязань. У женщины есть внучка, а также правнук и правнучка.

В Рязани труженице тыла Александре Чепурновой исполнилось 102 года. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба городской мэрии.

Женщину от имени главы горадминистрации Виталия Артемова поздравил префект Октябрьского района Кирилл Горелов. Ей вручили поздравительный адрес, цветы и подарок.

Отмечается, что Александра Чепурнова родилась в деревне Гремучка Петровского района Тамбовской области. Работала в колхозе. Во время Великой Отечественной войны копала окопы. В 2006 году переехала жить к дочери в Рязань.

У женщины есть внучка, а также правнук и правнучка.