Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
11°
Сбт, 29
Вск, 30
12°
ЦБ USD 83.83 -0.38 28/03
ЦБ EUR 90.54 -1.46 28/03
Нал. USD 85.60 / 85.00 28/03 16:55
Нал. EUR 93.35 / 93.80 28/03 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
19 минут назад
69
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
7 079
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
5 590
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
13 524
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россия вернула тела 43 погибших в зоне СВО бойцов
Ранее стало известно, что Украине передали тела 909 погибших военнослужащих ВСУ с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направлений, а также из моргов, расположенных на территории России.

Россия вернула тела 43 погибших в зоне СВО бойцов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева.

Ранее стало известно, что Украине передали тела 909 погибших военнослужащих ВСУ с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направлений, а также из моргов, расположенных на территории России.