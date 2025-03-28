Россия вернула тела 43 погибших в зоне СВО бойцов

Ранее стало известно, что Украине передали тела 909 погибших военнослужащих ВСУ с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направлений, а также из моргов, расположенных на территории России.

Россия вернула тела 43 погибших в зоне СВО бойцов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева.

Ранее стало известно, что Украине передали тела 909 погибших военнослужащих ВСУ с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направлений, а также из моргов, расположенных на территории России.