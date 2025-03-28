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21 марта 13:00
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Мошенники начали обманывать россиян под видом работников Пенсионного фонда
Во время разговора аферисты называют персональные данные собеседника — фамилию, имя и отчество, адрес, а затем информирует его о якобы произведенном взломе или блокировке аккаунта на «Госуслугах».Для восстановления доступа к личной странице предлагают обратиться в техподдержку и предоставляют номер телефона. Далее уже другой человек от лица техслужбы заявляет, что данные аккаунта на «Госуслугах» пытались получить мошенники. Он призывает обратиться в полицию. Спустя время с пенсионером связывается псевдо-правоохранитель, который для сбережения денег предлагает перевести их на безопасный счет. В связи с активностью такой мошеннической схемы в МВД призвали к бдительности и осторожности, заключили в публикации.

Мошенники начали обманывать россиян под видом работников Пенсионного фонда. Об этом 28 марта сообщило ТАСС со ссылкой на УБК МВД РФ.

В публикации сказано, что пенсионеру звонят и представляются работниками Пенсионного фонда. Во время разговора аферисты называют персональные данные собеседника — фамилию, имя и отчество, адрес, а затем информирует его о якобы произведенном взломе или блокировке аккаунта на «Госуслугах».

Для восстановления доступа к личной странице предлагают обратиться в техподдержку и предоставляют номер телефона.

Далее уже другой человек от лица техслужбы заявляет, что данные аккаунта на «Госуслугах» пытались получить мошенники. Он призывает обратиться в полицию.

Спустя время с пенсионером связывается псевдо-правоохранитель, который для сбережения денег предлагает перевести их на безопасный счет.

В связи с активностью такой мошеннической схемы в МВД призвали к бдительности и осторожности, заключили в публикации.