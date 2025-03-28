Евросоюз начал разрабатывать 17-й пакет санкций против России

Отмечается, что работа «находится на очень ранней стадии». Ожидаются предложения от Еврокомиссии, которые, вероятно, будут представлены в начале лета. В то же время один из дипломатов высказал сомнения по поводу таких сроков."Мы должны посмотреть, как будут развиваться [мирные] переговоры США, России и Украины", — заявил неназванный собеседник издания.

Евросоюз начал разрабатывать 17-й пакет санкций против России. Об этом пишет РБК со ссылкой на EUobserver.

Отмечается, что работа «находится на очень ранней стадии». Ожидаются предложения от Еврокомиссии, которые, вероятно, будут представлены в начале лета.

В то же время один из дипломатов высказал сомнения по поводу таких сроков.

«Мы должны посмотреть, как будут развиваться [мирные] переговоры США, России и Украины», — заявил неназванный собеседник издания.