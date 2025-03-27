Зеленский раскрыл, как можно завершить украинский конфликт за 24 часа

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп может завершить конфликт за 24 часа, приняв Украину в НАТО. Он считает, что это «самый дешевый и быстрый способ».Зеленский добавил, что на данный момент Вашингтон не готов к подобному шагу, но членство Украины в НАТО находится в руках Трампа.

Владимир Зеленский в интервью France Télévisions раскрыл, как можно завершить украинский конфликт за 24 часа. Его слова передала 27 марта «Газета.RU».

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп может завершить конфликт за 24 часа, приняв Украину в НАТО. Он считает, что это «самый дешевый и быстрый способ».

Зеленский добавил, что на данный момент Вашингтон не готов к подобному шагу, но членство Украины в НАТО находится в руках Трампа.