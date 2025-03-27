Зеленский раскрыл, как можно завершить украинский конфликт за 24 часа
По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп может завершить конфликт за 24 часа, приняв Украину в НАТО. Он считает, что это «самый дешевый и быстрый способ».Зеленский добавил, что на данный момент Вашингтон не готов к подобному шагу, но членство Украины в НАТО находится в руках Трампа.
Владимир Зеленский в интервью France Télévisions раскрыл, как можно завершить украинский конфликт за 24 часа. Его слова
По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп может завершить конфликт за 24 часа, приняв Украину в НАТО. Он считает, что это «самый дешевый и быстрый способ».
Зеленский добавил, что на данный момент Вашингтон не готов к подобному шагу, но членство Украины в НАТО находится в руках Трампа.