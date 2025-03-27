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24 марта 14:49
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25 марта 10:00
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21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
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15 марта 12:02
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Зеленский: хотим, чтобы европейские солдаты были готовы принять участие в боях
«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы европейские войска были готовы принять участие в боях. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. НУ почти».

«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — сказал он.