Зеленский: хотим, чтобы европейские солдаты были готовы принять участие в боях

«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы европейские войска были готовы принять участие в боях. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. НУ почти».

«Мы хотим европейских солдат, которые будут бороться, нам не нужны силы поддержания мира. Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — сказал он.