Захарова: размещение миротворцев на Украине грозит столкновением НАТО и РФ

По словам Захаровой, Россия против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО."Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину. Все это маскируется под некую миротворческую миссию", — подчеркнула Захарова.