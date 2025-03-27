Захарова: размещение миротворцев на Украине грозит столкновением НАТО и РФ
По словам Захаровой, Россия против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО."Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину. Все это маскируется под некую миротворческую миссию", — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение миротворцев на Украине грозит столкновением НАТО и России. Ее слова
По словам Захаровой, Москва против размещения западных миротворцев на Украине, это грозит прямым столкновением России и НАТО.
«Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину. Все это маскируется под некую миротворческую миссию», — подчеркнула Захарова.