Военные установили флаг России на пропускном пункте «Суджа» на границе с Украиной

Флаг установили десантники из 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии. По словам Рогов, пункт пропуска Суджа находится под уверенным контролем российской армии.

Военные установили флаг России на пропускном пункте «Суджа» на границе с Украиной. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

Он отметил, что флаг установили десантники из 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии.

По словам Рогов, пункт пропуска Суджа находится под уверенным контролем российской армии.