В Рязанской области заменят 48 лифтов в 19 домах до конца 2025 года

На данный момент уже проведены работы по обновлению 34 единиц оборудования в 14 многоквартирных домах. Новые подъемники произвели на Серпуховском заводе. Они соответствует всем нормам и современным требованиям к безопасности и энергоэффективности. Лифты также приспособлены для всех категорий жильцов, в том числе для пожилых и слабовидящих людей. В кабинах использованы антивандальные материалы, установлены световые индикаторы и синтезаторы речи.

В Рязанской области заменят 48 лифтов в 19 домах до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта региона.

На данный момент уже проведены работы по обновлению 34 единиц оборудования в 14 многоквартирных домах.

Новые подъемники произвели на Серпуховском заводе. Они соответствует всем нормам и современным требованиям к безопасности и энергоэффективности. Лифты также приспособлены для всех категорий жильцов, в том числе для пожилых и слабовидящих людей. В кабинах использованы антивандальные материалы, установлены световые индикаторы и синтезаторы речи.