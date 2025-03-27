В Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорилось в сообщении РСЧС. В 6:02 в регионе отменили опасность атаки БПЛА.