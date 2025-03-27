В России нашли более 1 млн зараженных смарт-устройств

Отмечается, что в марте 2025 года число зараженных вредоносным ПО «умных» устройств в РФ достигло 1,3 миллиона. Это на 54% больше, чем годом ранее. В компании уточнили, что под угрозой находятся различные типы устройств, от роутеров до камер и даже «умных» зубных щеток. Наиболее часто целями злоумышленников становятся Wi-Fi-роутеры (80% случаев) и камеры видеонаблюдения (15%).

В России нашли более 1 млн зараженных смарт-устройств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию Servicepipe, специализирующейся на информационной безопасности.

Отмечается, что в марте 2025 года число зараженных вредоносным ПО «умных» устройств в РФ достигло 1,3 миллиона.

Это на 54% больше, чем годом ранее.

В компании уточнили, что под угрозой находятся различные типы устройств, от роутеров до камер и даже «умных» зубных щеток. Наиболее часто целями злоумышленников становятся Wi-Fi-роутеры (80% случаев) и камеры видеонаблюдения (15%).