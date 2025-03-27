В России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

Изменения планирует ввести Минздрав. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать по 1 сентября 2031 года. В проекте уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения при оказании экстренной медицинской помощи. Отмечается, что при оказании помощи пострадавшим в ДТП и лицам с признаками отравления наркотиками, ядами или психотропными веществами, будут отбираться биологические объекты (моча и кровь). Образцы будут храниться неделю при необходимости исследоваться. Также Минздрав изменил перечень основных групп наркотических и психотропных веществ для химико-токсикологических исследований.

В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения планирует ввести Минздрав. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать по 1 сентября 2031 года.

В проекте уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения при оказании экстренной медицинской помощи. Отмечается, что при оказании помощи пострадавшим в ДТП и лицам с признаками отравления наркотиками, ядами или психотропными веществами, будут отбираться биологические объекты (моча и кровь). Образцы будут храниться неделю при необходимости исследоваться.

Также Минздрав изменил перечень основных групп наркотических и психотропных веществ для химико-токсикологических исследований.