В Кировской области произошло смертельное ДТП
В Слободском районе Кировской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.
Авария случилась 27 марта, в 4: 20, на 625-м км федеральной автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».
По предварительной информации полиции, столкнулись «Ауди 80» и грузовик «Скания».
В результате происшествия погибла 65-летняя женщина — водитель легковушки.
Проводится проверка.
Фото: Telegram-канал УМВД по Кировской области