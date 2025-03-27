В Касимове при столкновении двух автомобилей пострадал 16-летний подросток

Отмечается, что авария случилась около дома № 1 на улице Кокорева. Столкнулись «ВАЗ 2112» и «SsangYong».В результате ДТП пострадали водитель отечественного авто и 16-летний пассажир иномарки. Они обращались за медпомощью. Проводится проверка.

В Касимове при столкновении двух автомобилей пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб города Касимов» со ссылкой на ГАИ.

Отмечается, что авария случилась около дома № 1 на улице Кокорева.

Столкнулись «ВАЗ 2112» и «SsangYong».

В результате ДТП пострадали водитель отечественного авто и 16-летний пассажир иномарки. Они обращались за медпомощью.

Проводится проверка.