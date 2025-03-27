Троих рязанцев осудили за незаконную охоту

Установлено, что в январе 2023 года трое мужчин, находясь на транспортном средстве в охотничьих угодьях, расположенных в Шацком районе, вне сроков охоты, без путевок и разрешений на добычу охотничьих ресурсов, застрелили из охотничьих ружей трех косуль. От полученных огнестрельных ранений животные погибли. Туши они забрали с собой. Нарушителей задержали. Каждому их них назначили наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Троих рязанцев осудили за незаконную охоту. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

Установлено, что в январе 2023 года трое мужчин, находясь на транспортном средстве в охотничьих угодьях, расположенных в Шацком районе, вне сроков охоты, без путевок и разрешений на добычу охотничьих ресурсов, застрелили из охотничьих ружей трех косуль.

От полученных огнестрельных ранений животные погибли. Туши мужчины забрали с собой.

Нарушителей задержали.

Каждому их них назначили наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.