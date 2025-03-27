Три страны Евросоюза выступили против отмены санкций в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи участников «коалиции желающих» по Украине назвал преждевременным рассматривать вопрос о снятии ограничений."Время для снятия санкций не пришло", — сказал он. Французский лидер подчеркнул, что остальные участники встречи согласны с этой позицией. Такой же точки зрения придерживаются уходящий с поста канцлера Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По их словам, в снятии ограничений с России «нет смысла, пока не восстановлен мир».