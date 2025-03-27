Скончался заслуженный артист России Алексей Веселкин

63-летний артист больше года болел раком крови. По информации Mash, Веселкин умер в своей квартире в московском Митине. Со слов блогера Стиллавина, мужчина до последнего верил, что вылечится, и хотел работать в эфире, хотя сил уже не было. Алексей Веселкин — заслуженный артист России. Он был ведущим детского шоу «Хочу все знать» на радио «Маяк» и нескольких программ на ТВ, а также играл в театре.

Скончался заслуженный артист России Алексей Веселкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 63-летний артист больше года болел раком крови.

По информации Mash, Веселкин умер в своей квартире в московском Митине. Со слов блогера Стиллавина, мужчина до последнего верил, что вылечится, и хотел работать в эфире, хотя сил уже не было.

Алексей Веселкин — заслуженный артист России. Он был ведущим детского шоу «Хочу все знать» на радио «Маяк» и нескольких программ на ТВ, а также играл в театре.