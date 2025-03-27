Скончался преподаватель РГАТУ Владимир Липин

Ему было 68 лет. Владимир Дмитриевич с 1 сентября 2008 года работал на кафедре технических систем в АПК Рязанского агротехнологического университета в должности доцента. Он известен как высококвалифицированный специалист, имеющий более 150 научных и методических печатных работ, более 60 авторских свидетельств и патентов на изобретения, полезные модели и промышленный образец. Его научные труды признаны отечественной наукой и практикой, имеют большое научно-производственное значение для агропромышленного комплекса РФ. Гражданская панихида состоится 28 марта в 14:00 в Луховицах.

Скончался преподаватель РГАТУ Владимир Липин. Об этом сообщается в соцсетях вуза.

Ему было 68 лет.

Владимир Дмитриевич с 1 сентября 2008 года работал на кафедре технических систем в АПК Рязанского агротехнологического университета в должности доцента.

Он известен как высококвалифицированный специалист, имеющий более 150 научных и методических печатных работ, более 60 авторских свидетельств и патентов на изобретения, полезные модели и промышленный образец.

Его научные труды признаны отечественной наукой и практикой, имеют большое научно-производственное значение для агропромышленного комплекса РФ.

Гражданская панихида состоится 28 марта в 14:00 в Луховицах.