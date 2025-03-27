Рязанцы засняли подростков, которые клали камни на железнодорожные пути
Инцидент произошел в четверг, 27 марта, на проезде Яблочкова."Объясните своим детям, что из-за этого могут пострадать люди", — написал автор.
Рязанцы засняли подростков, которые клали камни на железнодорожные пути. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Инцидент произошел в четверг, 27 марта, на проезде Яблочкова.
«Объясните своим детям, что из-за этого могут пострадать люди», — написал автор.