Рязанцы сообщили, что в мае маршрут троллейбуса № 16 может измениться

По словам местных жителей, водители троллейбуса № 16 сообщили о том, что его маршрут изменится с 1 мая. «Планируется убрать его с Комбайнового завода и переместить в Семчино. Неужели в Семчино мало транспорта? Кто-нибудь подумал о жителях Недостоева, которые пользуются 16-м троллейбусом? Из-за его переноса связь Недостоева с основной частью Канищева — с больницами, поликлиниками и прочим — разрывается, и никакой альтернативы не предлагается», — отметили в посте. Официальной информации об изменении маршрута троллейбуса не было.

Рязанцы сообщили, что в мае маршрут троллейбуса № 16 может измениться. Соответствующий пост появился в паблике «Новости Рязани Вконтакте».

По словам местных жителей, водители троллейбуса № 16 сообщили о том, что его маршрут изменится с 1 мая.

«Планируется убрать его с Комбайнового завода и переместить в Семчино. Неужели в Семчино мало транспорта? Кто-нибудь подумал о жителях Недостоева, которые пользуются 16-м троллейбусом? Из-за его переноса связь Недостоева с основной частью Канищева — с больницами, поликлиниками и прочим — разрывается, и никакой альтернативы не предлагается», — отметили в посте.

Официальной информации об изменении маршрута троллейбуса не было.