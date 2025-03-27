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Рязанцам напомнили о повышении пенсий в апреле
Повышение затронет 39 тысяч жителей региона. Размер индексации рассчитают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Соцпенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Вместе с социальными проиндексируют пенсии: участников Великой Отечественной войны;граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;космонавтов и летчиков-испытателей.Проиндексированные выплаты поступят в апреле по обычному графику.

С 1 апреля рязанцам проиндексируют пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, на 14,75%. Об этом напомнила пресс-служба регионального отделения СФР.

Повышение затронет 39 тысяч жителей региона. Размер индексации рассчитают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Вместе с социальными проиндексируют пенсии:

  • участников Великой Отечественной войны;
  • граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;
  • военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;
  • граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;
  • космонавтов и летчиков-испытателей.

Проиндексированные выплаты поступят в апреле по обычному графику.