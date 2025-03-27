Рязанцам напомнили о повышении пенсий в апреле

Повышение затронет 39 тысяч жителей региона. Размер индексации рассчитают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Соцпенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Вместе с социальными проиндексируют пенсии: участников Великой Отечественной войны;граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;космонавтов и летчиков-испытателей.Проиндексированные выплаты поступят в апреле по обычному графику.