Россиян предупредили о мошенничестве с домовыми чатами

Злоумышленники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов и предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель. Заинтересованным присылают фото или видео для убедительности. Накануне встречи мошенники говорят, что смогут отправить технику только с курьером и предлагают для оформления доставки перейти по ссылке. Отмечается, что через нее телефон заражается вредоносным ПО. Это может привести к похищению персональных данных.

Россиян предупредили о мошенничестве с домовыми чатами. Об этом 27 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

Как указано в публикации, злоумышленники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов и предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель.

Заинтересованным присылают фото или видео для убедительности. Накануне встречи мошенники говорят, что смогут отправить технику только с курьером и предлагают для оформления доставки перейти по ссылке.

Отмечается, что через нее телефон заражается вредоносным ПО. Это может привести к похищению персональных данных.