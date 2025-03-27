Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей

Мероприятие прошло в рамках воссоединения семей 27 марта в посольстве Катара в Москве. По данным издания, посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что власти его страны уделяют пристальное внимание этому гуманитарному процессу. С российской стороны присутствовали сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.