Банк России понизил официальный курс доллара

Американская валюта потеряла 37 копеек, ее курс составил евро ₽83,83. Стоимость евро упала на полтора рубля, актуальный курс — ₽90,54.Отмечается, что по курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.