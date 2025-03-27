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19-летний рязанец хотел отпугивать самодельным пистолетом собак, но не успел
Полицейские получили сведения, что со двора дома одного из жителей села Кривское слышны звуки, похожие на выстрелы. Оперативники уголовного розыска провели проверку и установили, что 19-летний хозяин этого дома причастен к незаконному хранению огнестрельного оружия. Экспертиза установила, что обнаруженный дульно-зарядный короткоствольный пистолет кустарного производства пригоден для стрельбы. Оружие изъяли. Злоумышленника задержали. По предварительной информации полиции, 19-летний молодой человек изготовил дома дульно-зарядный пистолет. Он несколько раз опробовал оружие во дворе, используя в качестве пуль подручные материалы. По словам злоумышленника, пистолет ему понадобился, чтобы отгонять местных собак, которых молодой человек очень боялся, но проверить оружие на животных сельчанин не успел. Возбуждены уголовные дела.

В Сараевском районе молодой человек незаконно изготовил и хранил огнестрельное оружие. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях

Полицейские получили сведения, что со двора дома одного из жителей села Кривское слышны звуки, похожие на выстрелы.

Оперативники уголовного розыска провели проверку и установили, что 19-летний хозяин этого дома причастен к незаконному хранению огнестрельного оружия.

Экспертиза установила, что обнаруженный дульно-зарядный короткоствольный пистолет кустарного производства пригоден для стрельбы. Оружие изъяли. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации полиции, 19-летний молодой человек изготовил дома дульно-зарядный пистолет. Он несколько раз опробовал оружие во дворе, используя в качестве пуль подручные материалы.

По словам злоумышленника, пистолет ему понадобился, чтобы отгонять местных собак, которых молодой человек очень боялся, но проверить оружие на животных сельчанин не успел.

Возбуждены уголовные дела.