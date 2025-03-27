19-летний рязанец хотел отпугивать самодельным пистолетом собак, но не успел

В Сараевском районе молодой человек незаконно изготовил и хранил огнестрельное оружие. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях
Полицейские получили сведения, что со двора дома одного из жителей села Кривское слышны звуки, похожие на выстрелы.
Оперативники уголовного розыска провели проверку и установили, что 19-летний хозяин этого дома причастен к незаконному хранению огнестрельного оружия.
Экспертиза установила, что обнаруженный дульно-зарядный короткоствольный пистолет кустарного производства пригоден для стрельбы. Оружие изъяли. Злоумышленника задержали.
По предварительной информации полиции, 19-летний молодой человек изготовил дома дульно-зарядный пистолет. Он несколько раз опробовал оружие во дворе, используя в качестве пуль подручные материалы.
По словам злоумышленника, пистолет ему понадобился, чтобы отгонять местных собак, которых молодой человек очень боялся, но проверить оружие на животных сельчанин не успел.
Возбуждены уголовные дела.