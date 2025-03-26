Землю накрыла магнитная буря

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Землю накрыла магнитная буря. Об этом в среду, 26 марта, сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

В настоящее время, по данным агентства, степень возмущенности магнитного поля находится на уровне G2 («умеренно»).

Это означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи.