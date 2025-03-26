Зеленский признался в нехватке денег на ВСУ

«Если будет прекращение огня, какая-то пауза, как долго армия сможет продержаться? Но им нужен отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это реальная проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, то ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит», — сказал президент. По его мнению, должны быть специальные программы для выделения средств на украинскую армию. Зеленский считает, что деньги должны выделять Европа и США.

Владимир Зеленский признался в нехватке денег на ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Time.

«Если будет прекращение огня, какая-то пауза, как долго армия сможет продержаться? Но им нужен отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это реальная проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, то ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит», — сказал президент.

По его мнению, должны быть специальные программы для выделения средств на украинскую армию. Зеленский считает, что деньги должны выделять Европа и США.