За 2024 год в Рязанской области 77 человек заболели боррелиозом

По сообщению Роспотребнадзора, в прошлом году в регионе зарегистрировали 77 случаев заболевания людей иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Отмечается, что показатель заболеваемости превысил среднероссийский показатель в 1,5 раза. Заражение людей происходило с мая по октябрь при посещении зон отдыха. Ранее в мэрии сообщили, что рязанские парки обработают от клещей.

За 2024 год в Рязанской области 77 человек заболели боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По сообщению Роспотребнадзора, в прошлом году в регионе зарегистрировали 77 случаев заболевания людей иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

Отмечается, что показатель заболеваемости превысил среднероссийский показатель в 1,5 раза. Заражение людей происходило с мая по октябрь при посещении зон отдыха.