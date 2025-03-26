Выпускник Рязанского военного автомобильного института погиб в ходе СВО

Сергей Савельев родился 12 февраля 1986 года в городе Чарджоу республики Туркменистан. Окончил Рязанский военный автомобильный институт им. В. П. Дубынина. За годы службы был неоднократно поощрен командованием, награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.12 марта 2025 года погиб при исполнении служебного долга.