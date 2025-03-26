В Рязанском кремле восстановили фрагмент шерстяной ткани, которому более 500 лет

Ткань датируется второй половиной — концом XV века. Отмечается, что ее нашли в 2020 году на Введенском раскопе во время археологических раскопок. Реставрацию изделия выполнила художник Ирина Риффель.