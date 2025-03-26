В Рязанской области закрыли движение через железнодорожный переезд

По словам очевидцев, железнодорожный переезд закрыли в рабочем поселке Тума. Отмечается, что там идут ремонтные работы. Судя по кадрам, на месте работает полиция. Официально информацию не комментировали.