В Рязанской области закрыли движение через железнодорожный переезд
По словам очевидцев, железнодорожный переезд закрыли в рабочем поселке Тума. Отмечается, что там идут ремонтные работы. Судя по кадрам, на месте работает полиция. Официально информацию не комментировали.
В Клепиковском районе закрыли движение через железнодорожный переезд. Об этом 26 марта сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, железнодорожный переезд закрыли в рабочем поселке Тума. Отмечается, что там идут ремонтные работы.
Судя по кадрам, на месте работает полиция.
Официально информацию не комментировали.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов»