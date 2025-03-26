В Рязани девушка за рулем «Лады» едва не спровоцировала аварию

Инцидент произошел на улице Тимакова в районе дома № 2. Водитель выполняла поворот, не включив световые указатели и не убедившись в безопасности маневра. В итоге участнику движения со встречного направления пришлось прибегнуть к экстренному торможению. «Девушка, которая так исполняет, за рулем не следует разговаривать по телефону», — написал автор поста.

В Рязани девушка за рулем «Лады» едва не спровоцировала аварию. Об этом сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Инцидент произошел на улице Тимакова в районе дома № 2.

Водитель выполняла поворот, не включив световые указатели и не убедившись в безопасности маневра. В итоге участнику движения со встречного направления пришлось прибегнуть к экстренному торможению.

«Девушка, которая так исполняет, за рулем не следует разговаривать по телефону», — написал автор поста.