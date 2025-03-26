В красках для волос от Schwarzkopf и Syoss нашли опасные вещества
По данным издания, в красках немецкого производителя нашли бутилфенил метилпропиональ. Отмечается, что токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему человека. Он внесен в список запрещенных с 2023 года. Опасную краску нашли в Чехии, однако ее продажу осуществляют и в России.
В красках для волос от Schwarzkopf и Syoss нашли опасные вещества. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным издания, в красках немецкого производителя нашли бутилфенил метилпропиональ. Отмечается, что токсичный альдегид негативно влияет на репродуктивную систему человека. Он внесен в список запрещенных с 2023 года.
Опасную краску нашли в Чехии, однако ее продажу осуществляют и в России.