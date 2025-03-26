В Горно-Алтайске студент поджег электростанцию

В Горно-Алтайске студент поджег местную электростанцию. Об этом 26 марта сообщила «База».

Электрическая подстанция № 19 загорелась 20 марта. Отмечается, что неизвестный поджег электрощит одного из трансформаторов. Огонь потушили, но пока шли ремонтные работы без света на шесть часов остались 56 многоквартирных домов и 1700 частных построек.

По данным «Базы», подозреваемым в поджоге оказался 23-летний студент местного педагогического колледжа. Он заявил, что он действовал по указке мошенников.

Как пишет «База», незадолго до случившегося молодого человека убедили взять кредит на 200 тысяч рублей и перевести деньги на счета злоумышленников. После этого они пообещали вернуть деньги, если студент подожжет электростанцию.

Отмечается, что молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Фото: Telegram-канал «База»