В Екатеринбурге мужчина изнасиловал проститутку

В Екатеринбурге мужчина изнасиловал проститутку. Об этом 25 марта пишет E1. RU.

По данным собеседника портала, 30-летний рецидивист позвонил 41-летней секс-работнице, договорился о встрече. Ее услуги стоили 10 тысяч рублей.

«Пришел, набросился на нее, овладел по-всякому, а потом не заплатил», — рассказал источник E1. RU.

Отмечается, что девушка написала заявление в полицию и прошла медосвидетельствование. Выяснилось, что мужчина недавно вышел из колонии, сидел за разбои и грабежи.

В СКР, как пишет портал, воздержались от комментариев. По предварительной информации E1. RU, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» (статья 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (статья 132 УК РФ).

Фото E1. RU предоставил читатель