СК подготовил предложения, направленные на защиту людей от нападений собак

Следком предлагает не возвращать животных, пойманных по программе «отлов- стерилизация-вакцинация», в места их обитания. По мнению специалистов, возвращение собак на место сохраняет опасность для жизни и здоровья людей. В СК также предложили переформатировать системы мест содержания безнадзорных животных с акцентом на деятельность негосударственных приютов и разработкой программы мер их системной поддержки. Помимо этого, в СК предложили усилить контроль за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков; Россиян, приобретающих потенциально опасных животных хотят обязать обучению по обращению, мерам безопасности и условиям содержания конкретных пород. Отмечается, что владельцы таких собак смогут получить разрешение для самовольного выгула животных в общественных местах только по итогам предлагаемого обучения. В СК подчеркнули важность обязательного учета и чипирования домашних животных.

СК подготовил предложения, направленные на защиту людей от нападений собак. Они опубликованы на официальном сайте ведомства.

Следком предлагает не возвращать животных, пойманных по программе «отлов- стерилизация-вакцинация», в места их обитания. По мнению специалистов, возвращение собак на место сохраняет опасность для жизни и здоровья людей.

В СК также предложили переформатировать системы мест содержания безнадзорных животных с акцентом на деятельность негосударственных приютов и разработкой программы мер их системной поддержки.

Помимо этого, в СК предложили усилить контроль за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков;

Россиян, приобретающих потенциально опасных животных хотят обязать обучению по обращению, мерам безопасности и условиям содержания конкретных пород. Отмечается, что владельцы таких собак смогут получить разрешение для самовольного выгула животных в общественных местах только по итогам предлагаемого обучения.

В СК подчеркнули важность обязательного учета и чипирования домашних животных.