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SHOT: туристы из России массово заболели скарлатиной в Таиланде
Как рассказали каналу туристы, за последние несколько недель на курортах в Паттайе, на Пхукете и в других местах выявлены десятки заболевших. У них отмечается сильный кашель, высыпания на теле и языке, температура в районе 40 градусов, боль в горле и другие. Отмечается, что врачи многим отдыхающим ставят диагноз «скарлатина». Из-за этого туристам приходится пить антибиотики. Те, кто не заболел, рассказали каналу, что боятся покидать отели. Уточняется, что с начала года в Таиланде зафиксировали 455 случаев скарлатины. При этом за последние пять лет в среднем за год выявляли около 600 подобных случаев. В начале марта массовая вспышка скарлатины наблюдалась в одной из школ Бангкока.

Вспышка скарлатины началась у россиян в Таиланде. Об этом 26 марта сообщил SHOT.

Как рассказали каналу туристы, за последние несколько недель на курортах в Паттайе, на Пхукете и в других местах выявлены десятки заболевших.

У них отмечается сильный кашель, высыпания на теле и языке, температура в районе 40 градусов, боль в горле и другие.

Отмечается, что врачи многим отдыхающим ставят диагноз «скарлатина». Из-за этого туристы пьют антибиотики.

Те, кто не заболел, рассказали каналу, что боятся покидать отели.

Уточняется, что с начала года в Таиланде зафиксировали 455 случаев скарлатины. При этом за последние пять лет в среднем за год выявляли около 600 подобных случаев. В начале марта массовая вспышка скарлатины наблюдалась в одной из школ Бангкока.

Справка:

Скарлатина — это острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, сопровождающееся симптомами интоксикации (головной болью, подъемом температуры, слабостью), воспалением миндалин (ангиной) и характерными высыпаниями на коже.