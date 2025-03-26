Рязанские парки обработают от клещей

В мэрии рассказали, что акарицидную обработку от клещей проведут в ЦПКиО, парке имени Гагарина, парке Морской славы, парке Советско-Польского братства по оружию, Комсомольском парке, части Лесопарка, Дендропарке, парке имени Белякова, Новопавловской роще, сквере им. Александрова, Березовой роще, сквере между улицей Советской Армии и улицей Тимуровцев. Отмечается, что мероприятия по проведению обработки мест массового пребывания людей в преддверии весеннее-летнего сезона продолжатся.

Рязанские парки обработают от клещей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В мэрии рассказали, что акарицидную обработку от клещей проведут в ЦПКиО, парке имени Гагарина, парке Морской славы, парке Советско-Польского братства по оружию, Комсомольском парке, части Лесопарка, Дендропарке, парке имени Белякова, Новопавловской роще, сквере им. Александрова, Березовой роще, сквере между улицей Советской Армии и улицей Тимуровцев.

Отмечается, что мероприятия по проведению обработки мест массового пребывания людей в преддверии весеннее-летнего сезона продолжатся.