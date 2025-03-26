Рязанец под видом инвестиций отправил мошенникам более 150 тысяч рублей

В полицию обратился 26-летний работник одного из предприятий города Ряжска с заявлением о хищении у него денежных средств путем мошенничества. Как выяснили правоохранители, мужчина, рассчитывая получать быстрый пассивный доход, через мессенджер стал общаться с «финансовым консультантом».Неизвестный убедил его поэтапно вложить в биржевую игру в общей сложности 157 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Рязанец под видом инвестиций отправил мошенникам более 150 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по региону.

В полицию обратился 26-летний работник одного из предприятий города Ряжска с заявлением о хищении у него денежных средств путем мошенничества.

Как выяснили правоохранители, мужчина, рассчитывая получать быстрый пассивный доход, через мессенджер стал общаться с «финансовым консультантом».

Неизвестный убедил его поэтапно вложить в биржевую игру в общей сложности 157 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело.