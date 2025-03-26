Рязанцам пообещали мокрый снег и дождь
В четверг, 27 марта, будет облачно. Ночью ожидается дождь, мокрый снег, днем — небольшой дождь. Местами прогнозируют туман. Ветер будет южной четверти, 5-10 м/с.Температура воздуха по области ночью составит -3, +2°С, днем — +7, +12°С.
Рязанцам пообещали мокрый снег и дождь. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В четверг, 27 марта, будет облачно. Ночью ожидается дождь, мокрый снег, днем — небольшой дождь. Местами прогнозируют туман.
Ветер будет южной четверти, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит -3, +2°С, днем — +7, +12°С.