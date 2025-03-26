Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области на 26 марта

За сутки российские войска поразили формирования механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Потери ВСУ в Курской области превысили 70 тыс. военных.