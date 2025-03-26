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Эксперт: мошенники научились следить за россиянами через «умные» кормушки
По его словам, система «умный дом», а также современные цифровые устройства несут опасность для их владельцев. Дащенко рассказал, что мошенники могут получить доступ к «умным» кормушкам для животных через уязвимости или ошибок в их системе. Он отметил, что такое возможно из-за лояльности производителей. «Кормушки могут использовать, например, чтобы получить доступ к данным пользователей или организовать слежку. Также преступники могут отыскать подобные уязвимости в умных зубных щетках и других бытовых приборах», — подчеркнул эксперт. Он также заявил, что даже одно взломанное устройство может стать точкой входа хакера во всю внутреннюю сеть. Перед покупкой «умного» устройства эксперт посоветовал заранее изучить информацию о разработчике и поменять заводские пароли.

Мошенники научились следить за россиянами в домах через «умные» кормушки. Об этом изданию «Аргументы и Факты» рассказал эксперт информационной безопасности Владимир Дащенко.

По его словам, система «умный дом», а также современные цифровые устройства несут опасность для их владельцев.

Дащенко рассказал, что мошенники могут получить доступ к «умным» кормушкам для животных через уязвимости или ошибок в их системе. Он отметил, что такое возможно из-за лояльности производителей.

«Кормушки могут использовать, например, чтобы получить доступ к данным пользователей или организовать слежку. Также преступники могут отыскать подобные уязвимости в умных зубных щетках и других бытовых приборах», — подчеркнул эксперт.

Он также заявил, что даже одно взломанное устройство может стать точкой входа хакера во всю внутреннюю сеть.

Перед покупкой «умного» устройства эксперт посоветовал заранее изучить информацию о разработчике и поменять заводские пароли.