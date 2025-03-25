В МЧС назвали причину пожара в Спасском районе, где сгорели два дома
Напомним, ЧП случилось в понедельник, 24 марта, в селе Городковичи. Огнем уничтожено два дома. На тушение выезжали 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. По данным ведомства, предварительная причина пожара — электротехническая.
В МЧС назвали причину пожара в Спасском районе, где сгорели два дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, ЧП случилось в понедельник, 24 марта, в селе Городковичи.
Огнем уничтожено два дома.
На тушение выезжали 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.
По данным ведомства, предварительная причина пожара — электротехническая.