В МЧС назвали причину пожара в Спасском районе, где сгорели два дома

Напомним, ЧП случилось в понедельник, 24 марта, в селе Городковичи. Огнем уничтожено два дома. На тушение выезжали 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. По данным ведомства, предварительная причина пожара — электротехническая.

В МЧС назвали причину пожара в Спасском районе, где сгорели два дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП случилось в понедельник, 24 марта, в селе Городковичи.

Огнем уничтожено два дома.

На тушение выезжали 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

По данным ведомства, предварительная причина пожара — электротехническая.