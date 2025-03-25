Появились подробности пожаров в Спасском районе

Напомним, в воскресенье, 24 марта, в селе Городковичи сгорели два дома. Отмечается, что дом № 33 — нежилой, деревянный, с электричеством. Огонь уничтожил его полностью. А дом № 35, также деревянный, нежилой, с электричеством, негазифицирован поврежден по всей площади. На месте работали три пожарных расчета, пострадавших нет. Точную причину возгорания устанавливают специалисты.