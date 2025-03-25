Названа сумма, которую мог заработать Михаил Ефремов в тюрьме

Ефремов мог зарабатывать в колонии около пяти тысяч рублей, работая кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке древообработки. Так, как отметила собеседница издания, за четыре с половиной года он мог накопить за вычетом НДФЛ порядка 235 тысяч рублей. Однако, по мнению Евы Меркачевой, после выхода из колонии на счете Ефремова может остаться около 10-15 тысяч рублей, потому что заключенные часто тратят деньги сразу после получения.

Названа сумма, которую мог заработать актер Михаил Ефремов в тюрьме. Об этом aif.ru рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, Ефремов мог зарабатывать в колонии около пяти тысяч рублей, работая кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке древообработки.

Так, как отметила собеседница издания, за четыре с половиной года он мог накопить за вычетом НДФЛ порядка 235 тысяч рублей.

Однако, по мнению Евы Меркачевой, после выхода из колонии на счете Ефремова может остаться около 10-15 тысяч рублей, потому что заключенные часто тратят деньги сразу после получения.

Напомним, 24 марта суд разрешил актеру выйти по УДО.