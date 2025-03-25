Госдума приняла законопроект о противодействии телефонному мошенничеству
Инициативу одобрили на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. Согласно ей вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций, устанавливается запрет сотрудникам банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и появляется обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы. Закон был внесен в Госдуму правительством России в феврале.
Госдума приняла законопроект о противодействии телефонному мошенничеству. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициативу одобрили на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. Согласно ей вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций, устанавливается запрет сотрудникам банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и появляется обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы.
Закон был внесен в Госдуму правительством России в феврале.