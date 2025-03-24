ВСУ нанесли удар по российским журналистам в зоне СВО

В результате атаки погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения, угрозы его жизни нет. По данным «Звезды», по машине журналистов нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS.