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ВСУ нанесли удар по российским журналистам в зоне СВО
В результате атаки погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения, угрозы его жизни нет. По данным «Звезды», по машине журналистов нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

ВСУ нанесли удар по российским журналистам в зоне СВО. Об этом сообщает «Звезда».

В результате атаки погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения, угрозы его жизни нет.

По данным «Звезды», по машине журналистов нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS.