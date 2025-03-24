В Рязанской области за неделю почти восемь тысяч человек заболели ОРВИ
Кроме того, за прошедшую неделю на территории Рязанской области зарегистрировано 22 случая COVID-19, что соответствует уровню прошлой недели.
За прошедшую неделю, с 17 по 23 марта, 7 921 человек заболел ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 14,5%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.
Кроме того, за прошедшую неделю на территории Рязанской области зарегистрировано 22 случая COVID-19, что соответствует уровню прошлой недели.