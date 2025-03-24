В Рязанской области осудили иностранца за грабеж с применением насилия
Отмечается, что в июле 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие к потерпевшей и попытался похитить у нее мобильный телефон. Однако покинуть место совершения преступления он не смог, поскольку его задержали родственники потерпевшей, которые вызвали сотрудников полиции. Кадомский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В апелляционной жалобе осужденный просил изменить приговор. Однако он оставлен без изменения.
В Рязанской области осудили иностранца за грабеж с применением насилия. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что в июле 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие к потерпевшей и попытался похитить у нее мобильный телефон.
Однако покинуть место совершения преступления мужчина не смог, поскольку его задержали родственники потерпевшей, которые вызвали сотрудников полиции.
Кадомский районный суд назначил иностранцу наказание в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В апелляционной жалобе осужденный просил изменить приговор. Однако он оставлен без изменения.