В Рязанской области осудили иностранца за грабеж с применением насилия

Отмечается, что в июле 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие к потерпевшей и попытался похитить у нее мобильный телефон. Однако покинуть место совершения преступления он не смог, поскольку его задержали родственники потерпевшей, которые вызвали сотрудников полиции. Кадомский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В апелляционной жалобе осужденный просил изменить приговор. Однако он оставлен без изменения.

В Рязанской области осудили иностранца за грабеж с применением насилия. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в июле 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие к потерпевшей и попытался похитить у нее мобильный телефон.

Однако покинуть место совершения преступления мужчина не смог, поскольку его задержали родственники потерпевшей, которые вызвали сотрудников полиции.

Кадомский районный суд назначил иностранцу наказание в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В апелляционной жалобе осужденный просил изменить приговор. Однако он оставлен без изменения.